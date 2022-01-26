Елена Чукаленко оказалась родственницей знаменитого певца.

Участница двенадцатого сезона вокального шоу "Голос страны" Елена Чукаленко, которая выступила в первом выпуске, оказалась крестницей певца Виктора Павлика.

Девушка сумела не только развернуть четыре тренерских кресла, но и даже погадала звездным тренерам. Интересно, что за Елену боролись и Оля Полякова, и Святослав Вакарчук, и Потап, и Надя Дорофеева. Но восходящая звезда решила пойти в команду суперблондинки украинского шоу-бизнеса.

К слову, Виктор Павлик показал архивные фото со своей крестницей, на которых держит ее на руках.

Напомним, 24-летняя Елена Чукаленко исполнила композицию Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна".

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