Участница "Голоса страны" выбрала команду Оли Поляковой.

На шоу "Голос страны-12" пришла 24-летняя киевлянка Алена Чукаленко, она исполнила композицию Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна". Девушка смогла развернуть все тренерские кресла и поразить еще одним талантом - предсказанием будущего.

"Я – украинская цыганка", - поделилась Елена. Поэтому тренеры решили попросить погадать им.

Оле Поляковой Чукаленко предсказала появление очень известной мировой песни. Потапу, вероятно, пополнение в семье, Дорофеевой - перемены "с трамплином" к лучшему. А вот Вакарчук предпочел не слышать никаких прогнозов относительно своего будущего.

"Идет очень интересное событие. К нему вы готовитесь уже достаточно давно. Событие связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, 100% удастся", - сказала Елена Потапу.

Участница "Голоса страны" выбрала команду Оли Поляковой.

Как сообщал УНИАН, на первый эфир "слепых прослушиваний" шоу "Голос страны-12" пришел Ярослав Гавянец из города Копыченцы Тернопольской области. Участник проекта рассказал, что был АТОшником и во время защиты Донецкого аэропорта в 22-летнем возрасте в 2015 году попал в плен.

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