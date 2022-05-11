Известный шеф-повар и телеведущий опубликовал шуточное видео, на котором ему якобы снится сгоревшая Москва.

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво опубликовал у себя в Instagram-блоге шуточное видео, на котором он якобы лег спать и ему приснилось, как горит Москва. Мужчина уточнил, что надеется, что данный сон станет вещим.

"Сегодня приснился снова хороший сон. Поэтому настроение боевое, продолжаем работать на победу", - написал телеведущий.

"Мечта каждого украинца сейчас", "Дай Боже", "Ой, балдею от Вас. Спасибо большое, очень греет душу ваша помощь и поддержка", - пишут поклонники Хименес-Браво в комментариях к публикации.

Напомним, 9 мая Эктор Хименес-Браво обратился к русским. Он отметил, что своими действиями российские солдаты и политики опозорили память бабушек и дедушек, которые воевали.

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