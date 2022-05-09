Он отметил, что своими действиями российские солдаты и политики опозорили память бабушек и дедушек, которые воевали.

Телеведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво 9 мая обратился к россиянам. Он отметил, что они опозорили память своих родных, воевавших против нацизма. Свои мысли на этот счет Хименес-Браво опубликовал в Instagram-блоге.

"Вы опозорили своих предков. 8-9 мая - дни, которые помнить весь мир. Когда мир победил Гитлера и нацизм. В России пропаганда часто перекручивает, что это они победили. Но не только они. На самом деле в этой коалиции принимал участие весь союз государств в котором была Украина, Казахстан, Грузия и др. Так и страны с других районов мира, такие как Австралия, США, Китай, Колумбия и много других", - написал шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво, как и другие украинцы, напомнил о том, что 24 февраля этого года "Гитлер" и нацизм в лице Путина вернулся в Украину.

"Русские, поймите, что георгиевская лента запрещена, не потому что, кто-то хочет осквернить ветеранов. А потому что ваши рашисты заходят с этим знаком в нашу страну и убивают людей. Но ваша пропаганда вам этого не скажет. Украина борется за свою новую победу. Мы не сомневаемся, что победим. Вся Украина и мир - едины", - отметил телеведущий.

Он добавил, что российские политики и солдаты опозорили всю память о победе над Гитлером.

"Они растоптали то, за что сидели в окопах, умирали ваши дедушки и бабушки. Это позор на многие года. Как только первая ракета ударила по нашей земле...", - написал Хименес-Браво.

Телеведущий и шеф-повар, который в своих ресторанах занимается приготовлением обедов для военных, волонтеров и беженцев, добавил, что верит в безоговорочную победу Украины над РФ уже в ближайшем времени.

"Скоро в Украине будет 2 победы, а у вас ни одной", - резюмировал Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво обратился к своей маме и сказал, что вернется домой только после победы Украины.

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