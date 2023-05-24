Эшли Грэм показала результат похудения / instagram.com/ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм никогда не стеснялась лишнего веса. Более того, она регулярно демонстрировала свою фигуру, в том числе и во время фотосъемок.

35-летняя девушка обладает такой невероятной смелостью, что позировала перед фотографами даже в нижнем белье. Однако за последнее время она очень изменилась.

Так, на гала-ужине Chopard Art Gala звезда появилась абсолютно в новом облике. Поклонники заметили, что Эшли экстремально похудела, ведь ранее они ее такой не видели.

Видео дня

Кроме того, на днях модель поделилась с фолловерами снимками, где она позирует в мини-платье. На кадрах можно заметить, что ее бедра значительно уменьшились в размере. Это же касается ее груди и живота.

Как отреагировали пользователи сети

  • "Не беспокойся о том, что думают другие. Ты супер"
  • "Почему все комментируют ее вес? Это ее тело"
  • "Ты просто великолепная"
  • "Поделитесь, как вам удалось похудеть. Вы выглядите потрясающе"
  • "У меня поднялось давление от этой красоты. Дай минуту отдышаться"
  • "Ты сногсшибательная. А платье - какое-то безумие, моя мечта"

Чем известна Эшли Грэм

Эшли Грэм позировала для многих известных глянцев, среди которых Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. Девушка обладает невероятной харизмой, поэтому мужчины не обращают внимания на ее лишний вес.

Одним из таких оказался и ее супруг, видеооператор Джастин Эрвин. Они познакомились в 2009 году, а уже через год сыграли свадьбу. Известно, что у них трое детей. 

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