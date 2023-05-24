Американская модель plus-size Эшли Грэм никогда не стеснялась лишнего веса. Более того, она регулярно демонстрировала свою фигуру, в том числе и во время фотосъемок.
35-летняя девушка обладает такой невероятной смелостью, что позировала перед фотографами даже в нижнем белье. Однако за последнее время она очень изменилась.
Так, на гала-ужине Chopard Art Gala звезда появилась абсолютно в новом облике. Поклонники заметили, что Эшли экстремально похудела, ведь ранее они ее такой не видели.
Кроме того, на днях модель поделилась с фолловерами снимками, где она позирует в мини-платье. На кадрах можно заметить, что ее бедра значительно уменьшились в размере. Это же касается ее груди и живота.
Как отреагировали пользователи сети
- "Не беспокойся о том, что думают другие. Ты супер"
- "Почему все комментируют ее вес? Это ее тело"
- "Ты просто великолепная"
- "Поделитесь, как вам удалось похудеть. Вы выглядите потрясающе"
- "У меня поднялось давление от этой красоты. Дай минуту отдышаться"
- "Ты сногсшибательная. А платье - какое-то безумие, моя мечта"
Чем известна Эшли Грэм
Эшли Грэм позировала для многих известных глянцев, среди которых Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. Девушка обладает невероятной харизмой, поэтому мужчины не обращают внимания на ее лишний вес.
Одним из таких оказался и ее супруг, видеооператор Джастин Эрвин. Они познакомились в 2009 году, а уже через год сыграли свадьбу. Известно, что у них трое детей.