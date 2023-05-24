Знаменитость вызвала шквал эмоций у поклонников новыми фото.

Американская модель plus-size Эшли Грэм никогда не стеснялась лишнего веса. Более того, она регулярно демонстрировала свою фигуру, в том числе и во время фотосъемок.

35-летняя девушка обладает такой невероятной смелостью, что позировала перед фотографами даже в нижнем белье. Однако за последнее время она очень изменилась.

Так, на гала-ужине Chopard Art Gala звезда появилась абсолютно в новом облике. Поклонники заметили, что Эшли экстремально похудела, ведь ранее они ее такой не видели.

Видео дня

Кроме того, на днях модель поделилась с фолловерами снимками, где она позирует в мини-платье. На кадрах можно заметить, что ее бедра значительно уменьшились в размере. Это же касается ее груди и живота.

Как отреагировали пользователи сети

"Не беспокойся о том, что думают другие. Ты супер"

"Почему все комментируют ее вес? Это ее тело"

"Ты просто великолепная"

"Поделитесь, как вам удалось похудеть. Вы выглядите потрясающе"

"У меня поднялось давление от этой красоты. Дай минуту отдышаться"

"Ты сногсшибательная. А платье - какое-то безумие, моя мечта"

Чем известна Эшли Грэм

Эшли Грэм позировала для многих известных глянцев, среди которых Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. Девушка обладает невероятной харизмой, поэтому мужчины не обращают внимания на ее лишний вес.

Одним из таких оказался и ее супруг, видеооператор Джастин Эрвин. Они познакомились в 2009 году, а уже через год сыграли свадьбу. Известно, что у них трое детей.

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