Алексей Резников оказался очень романтичным мужчиной.

Украинская телеведущая Юлия Зорий в программе "Светская жизнь" рассказала, что ее супруг, министр обороны Алексей Резников подарил ей на юбилей кольцо с надписью "Я люблю тебя".

В этом году не только Юлия отмечала юбилей (ей исполнилось 35 лет, - УНИАН), но и Резников, которому исполнилось 55 лет. Несмотря на то, что у пары 20 лет разницы в возрасте, они друг друга удивляют приятными сюрпризами и живут душа в душу.

Читайте такжеНазваны топ-5 самых красивых певиц Украины: оценка мужчинЗорий призналась, что также преподнесла любимому романтический подарок. Она купила ему браслет с "ощущениями". Каждый раз, когда она дотрагивается до браслета, он начинает вибрировать на руке Алексея даже если они находятся на расстоянии.

"Поскольку Алексей очень часто в командировках, я нашла такую штучку, браслет "Отправь прикосновение". Человек где-то далеко находится, ты прикасаешься к этому браслету, а он там ему передает разные вибрации, то есть "я думаю о тебе", - рассказала Зорий.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич