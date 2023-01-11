В 2021 году на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" первое место заняла Харнааз Сандху родом из Индии.

Харнааз Сандху из Индии в 2021 году победила на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". После победы она набрала несколько кг, из-за чего столкнулась с хейтом в социальных сетях.

Сандху рассказала, что в ее новом весе ей удобно, но пользователи травят. Некоторые комментарии доводят модель до слез. Вот как она прокомментировала это:

"Меня булили за то, что я набрала вес. Мне было неудобно и очень неожиданно видеть, как люди начали высказывать свое мнение, которое не имело значения. Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты изнутри, как ты относишься к людям и во что веришь".

Харнааз Сандху объяснила, что подготовка к конкурсу очень повлияла на ее здоровье, поскольку ей приходилось во всем себя ограничивать и очень много тренироваться. После получения короны девушка вернулась к привычному ритму жизни.

"После победы у меня был почти месяц, чтобы просто отдохнуть. В течение этого времени я фактически не тренировалась, я просто ела и просто наслаждалась временами со своей семьей. Я никогда не думала, что это отразится на моем теле", – добавила Сандху.

Она также отметила, что если ей комфортно в своем весе, ей бы не хотелось ничего менять. Этой историей с поклонниками она поделилась, чтобы сделать шаг в направлении разрушения стереотипов, навязанных обществом.

Напомним, в сети показали национальный костюм Виктории Апанасенко для конкурса Мисс Вселенная.

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