Девушку гнобят за то, что она отказалась общаться с россиянкой.

Украинская модель Виктория Апанасенко рассказала, что о ней пишут российские СМИ после того, как она отказалась рядом стоять с моделью из страны-агрессора на конкурсе "Мисс Вселенная".

В инста-сториз она опубликовала материал пропагандистского издания, в котором Апанасенко оскорбляют и говорят, что у нее нет чувства такта и ума.

"Агрессивно настроенная украинка Виктория Апанасенко, ранее призвавшая организаторов "Мисс Вселенной" бойкотировать Россию, не захотела стоять с Линниковой во время совместной фотосессии и не скрывала брезгливости. Очевидно, этой блондинке не хватает чувства такта, а, может, и ума...", – пишут росСМИ.

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Поддержала Апанасенко президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова. Она опубликовала фото модели с сумкой на плече и написала: "В сумке биооружие для россиянки. Забыла вытащить".

Стоит отметить, что Апанасенко отошла от Анны Линниковой на "Мисс Вселенной" по понятным причинам. Более того, пользователи сети раскритиковали конкурс за то, что они допустили к участию гражданку страны-террористки.

Россиянка оскандалилась поведением на "Мисс Вселенной"

Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала, что Анна Линникова вела себя на конкурсе отвратительно. По ее словам, россиянка пыталась строить из себя жертву, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото.

Также во время дефиле в купальниках Линникова показала средний палец, после чего с ухмылкой покинула сцену.

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