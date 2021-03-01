Популярная певица Миша Романова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в розовом белье.
Читайте такжеСлава из "НеАнгелов" блеснула грудью в полупрозрачном белье
Девушка сидит возле раковины с букетом цветов и чашечкой латте. В руке она держит кисточку для макияжа и подносит ее к лицу. Также она нанесла яркий макияж с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовой помадой.
Стоит отметить, что звездная блондинка обладает стройной фигурой и аппетитной грудью. Так, Миша рассказывала в некоторых интервью, что прибегала к услугам пластического хирурга. Она делала маммопластику.
"Наша Бриджит Бардо", "Красотка", "Невероятная", "Жаркая", - написали поклонники.
Другие новости УНИАН:
- Популярная модель в прозрачном платье засветила сочные ягодицы
- Алла Пугачева сделала каре и попрощалась с кудрями (фото)
- Жгучая Джей Ло показала аппетитные формы в монокини
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram