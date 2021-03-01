Певица показала пикантное фото.

Популярная певица Миша Романова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в розовом белье.

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Девушка сидит возле раковины с букетом цветов и чашечкой латте. В руке она держит кисточку для макияжа и подносит ее к лицу. Также она нанесла яркий макияж с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовой помадой.

Стоит отметить, что звездная блондинка обладает стройной фигурой и аппетитной грудью. Так, Миша рассказывала в некоторых интервью, что прибегала к услугам пластического хирурга. Она делала маммопластику.

"Наша Бриджит Бардо", "Красотка", "Невероятная", "Жаркая", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич