Мика Ньютон болела раком.

Украинская певица, которая сейчас живет в США, Мика Ньютон переболела раком.

Последний год для нее был очень сложным, говорится в "Светской жизни".

"У мене был рак яичники. Поэтому я призываю всех женщин всегда проверятся (у врача, - УНИАН). Мы перепроверяли рак это или нет в четырех лабораториях. Никто не хотел в это верить. Но имеем то, что имеем", - сказала Мика.

Читайте такжеУ онкобольной Заворотнюк отказались от нового метода лечения - СМИТакже она рассказала о симптомах болезни. У звезды постоянно вздувался живот. Она думала, что это просто лишние килограммы и старалась чаще заниматься спортом. Но оказалось, что дело было совсем в другом. Девушке уже сделали несколько операций.

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Автор: Диана Могилевич