Умер звезда фильмов "Спортлото-82" и "Самая обаятельная и привлекательная" Михаил Кокшенов

Кокшенов известен по ролям в фильмах "Спортлото-82" и "Самая обаятельная и привлекательная".

Умер известный советский и российский актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщила поэт Любовь Воропаева.

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«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала она на своей странице в Facebook.

Других подробностей она не сообщила.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт - ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Позже стало известно, что артист пошел на поправку.

Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах. Он также является кинорежиссером и сценаристом.

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