'Слабо представляем победу на Евровидении ценой предательства самих себя', - финалисты Нацотбора Ziferblat

Финалисты Нацотбора Ziferblat в интервью УНИАН рассказали о своей песне, которая уже покорила музыкальные чарты, об уникальности своего стиля, и о том, чем они отличаются от других участников.

Ваше участие в Нацотборе - это стремление к международной славе или возможность донести свою музыку до большой аудитории? Что для вас важнее - творчество или соревнования?

Валентин: Конечно, творчество! Для нас музыка всегда на первом месте, и в этом контексте понятие соревнования или конкуренции просто не существует. Странно, если бы это было иначе. Мы независимые артисты, и если руководствовались бы только духом соперничества, то вряд ли продержались бы так долго. Прежде всего мы хотим показать Украину с нового, неожиданного ракурса. Верим, что наша музыка заслуживает того, чтобы ее услышали далеко за пределами страны, а сцена Евровидения - одна из самых мощных для этого площадок. Все остальное - лишь приятные бонусы и последствия.

Как думаете, есть ли в вашей музыке то, что выделит вас среди десятков других участников Евровидения, которые часто делают ставку на эффектность шоу? Чем Ziferblat отличается от других?

Видео дня

Валентин: Своей уникальностью, и не воспринимайте такой ответ как дерзость. Это касается любого артиста или музыканта со своим визуальным стилем и звучанием. Но Евровидение интересно своей непредсказуемостью, и на что именно сделает ставку украинский зритель и члены жюри - увидим уже скоро!

Даниил: Чем мы отличаемся от других - увидите вживую уже 8 февраля. До встречи в эфире!

Федор: Считаю, что нас отличает от других исполнителей стиль, звучание, музыкальная масштабность и эффектность.

Ваша группа известна необычным подходом к созданию музыки. Как планируете адаптировать свой стиль к формату Евровидения, не потеряв уникальности?

Валентин: Это штамп, который, к сожалению, очень засел в головах. На самом деле Евровидение не имеет определенного формата. Куча побед на этом шоу добывались артистами с очень неожиданными песнями. Нам ничего не нужно адаптировать, мы абсолютно удачно впишемся в эту историю. Я более чем уверен!

Учитывая, что на Евровидении иногда больше внимания уделяется внешнему виду и постановке, чем песням, готовы ли вы пойти на компромисс ради зрелищности? Если да, то до какой степени?

Валентин: Я не согласен, что номер важнее песни. Но он ее однозначно усиливает. В любом случае наши перформансы - это всегда шоу. Здесь не нужен компромисс, все должно быть органичным.

Федор: Я за зрелищность как часть одной музыкальной концепции!

Если бы у вас была альтернатива - победа на Евровидении ценой полного изменения вашего стиля или сохранение творческой свободы, но без победы, то что бы вы выбрали?

Валентин: Никакие изменения в творчестве группы не происходят без нашего участия, поэтому я слабо представляю победу на Евровидении ценой предательства самих себя.

Даниил: Однозначно выбрал бы сохранение творческой свободы. Но такой жесткий выбор не имеет ничего общего с реальностью. Продать себя - проиграть в жизни. Да и люди не слепые. Неискреннее видно даже из космоса.

Федор: На протяжении всего творческого пути мы искренни прежде всего сами с собой. Поэтому я не вижу никакого смысла в компромиссе.

Какую роль в вашем решении участвовать в Нацотборе сыграла политическая составляющая Евровидения? Считаете ли вы, что конкурс должен оставаться вне политики?

Даниил: Этот конкурс должен быть на стороне света и справедливости. А не политическим или аполитичным. Точка.

Федор: О политической составляющей мы думаем только в ключе напоминания о нашей стране. Евровидение - огромная площадка, которую сейчас как никогда надо использовать ради этой цели.

Какая идея или послание является основой вашей песни для Нацотбора? Это личная история, культурный контекст или что-то универсальное для всех?

Валентин: Это личная история любого человека, живущего в Украине, песня-рефлексия на события, происходящие уже много лет. Война порождает эмоции, которые понятны только тем, кто проходит сквозь нее. Основное послание песни Bird of Pray - надежда на перемены. Эта песня - цикл, история о том, как после чего-то темного всегда приходит свет. А птичка - главный символ истории, отражение свободы, вольности, перерождения.

Даниил: Bird of Pray - песня об одном дне из нашей жизни в темные времена. Но с надеждой на восход солнца!

Федор: Наша птичка словно Феникс сгорает, чтобы снова возродиться из пепла. Сквозь символизм и доступность художественного образа мы в очередной раз напоминаем миру о том, что Украина решительно борется и несокрушима в своей битве.

Ранее вы не победили в Нацотборе. Ожидали ли тогда критики? Как реагируете на мнение о том, что вы "неформат"?

Валентин: У нас нет каких-то определенных ожиданий или страха перед критикой. Наш угол сосредоточенности сфокусирован только на музыке и том, как сделать ее максимально понятной и доступной для каждого украинца через тексты, смыслы, мелодию и сценографию. Все. Кому-то это, безусловно, понравится, кому-то нет, но равнодушных точно не будет, это я вам гарантирую! Мы уверены в себе и знаем, чего хотим. Победить.

Федор: Мы любим только конструктивную критику. Я тоже считаю, что формата Евровидения не существует, и артисты, которые принимают в нем участие и побеждают, это каждый год доказывают.

На Евровидении важна не только музыка, но и харизма исполнителей. Как планируете завоевать сердца зрителей в Европе? Чем хотите удивить?

Даниил: Я не эгоист, себя оценивать по шкале харизмы не смогу. Но давайте поговорим о Европе после 8 февраля. Для начала украинцы и члены жюри должны сделать собственный выбор, не будем их лишать этой безумной опции(улыбается).

Федор: Уверен, наше выступление заинтересует всех. Мы от себя сделаем все возможное, чтобы ни один зритель не остался равнодушным!

Если выиграете Нацотбор и отправитесь на Евровидение, какой главный месседж хотели бы передать миру своей песней и выступлением?

Валентин: Сцена Евровидения - это уникальная возможность донести миру важные месседжи, и для нас главное - напомнить о войне, которую переживает Украина. Люди имеют способность забывать, уставать, но для нас эта борьба продолжается ежедневно, и нам нужна постоянная поддержка, понимание и эмпатия.

Кроме того, это еще и возможность обратиться к украинцам, которые оказались за пределами страны. Многие из них нуждаются в чувстве единства, присутствия "своих" рядом. Наше выступление будет не просто музыкой - оно станет диалогом и с ними, и с миром.

Даниил: Мы также хотим показать, насколько Украина любит музыку и готова делать ее разноцветной, уникальной даже во время самой кровавой за последние 80 лет войны со злом.

Федор: Согласен с ребятами на все 100%. Если мы выиграем, для нас будет честью представлять ценности украинского народа, распространять его культурное достояние и бороться за справедливость.