Меган Маркл - 39: Кейт Миддлтон, королева Елизавета и другие поздравили жену принца Гарри с днем рождения (фото)

Супруга принца Гарри сегодня принимает поздравления от семьи, друзей и членов британской королевской семьи.

Сегодня, 4 августа, Меган Маркл отмечает 39-летие.

Живут Меган, Гарри и их сын Арчи сейчас в Лос-Анджелесе, поэтому личные поздравления от королевской семьи Меган не получит. Но в соцсетях герцогиню уже поздравили.

Читайте такжеСтало известно, почему Меган Маркл не прижилась при королевском дворе

В важный день свои поздравления в адрес супруги принца Гарри в своих Instagram-аккаунтах оставили Елизавета II, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и не только. Королева, в частности, опубликовала совместное фото с Меган и сопроводила его теплыми словами: «Желаю счастливого дня рождения герцогине Сассекской».

В подписи к снимку также упомянули, что это знаковое фото было сделано во время совместного визита Елизаветы II и Меган Маркл в Честер в 2018 году.

Герцоги Кембриджские также не забыли про важный день, оставив в своем официальном аккаунте фото Меган, сделанное во время одного из официальных визитов, и также пожелав ей «счастливого дня рождения». Примечательно, что все члены королевской семьи, поздравивившие сегодня Маркл, продолжают употреблять по отношению к ней титул «герцогиня Сассекская».

Так же поздравления в адрес супруги принца Гарри появилось и на странице Кларенс-хаус - официальной странице принца Чарльза и его жены Камиллы.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram