Пару не спасет даже появление второго ребенка, считает эксперт.

Королевский фотограф Кент Гэвин заявил, что Меган Маркл и принца Гарри ждет развод. По его словам, герцог и герцогиня Сассекские не сумеют сохранить свой брак, несмотря на все уже пройденные проблемы.

О "пророчестве" королевского фотографа сообщает издание Insider.

Кент Гэвин в течении долгого времени сотрудничал с изданием Daily Mirror. Практически всю свою карьеру фотограф посвятил съемкам жизни принцессы Дианы. Гэвин считает себя экспертом в жизни членов королевской семьи, поэтому и дал свой прогноз браку Меган Маркл и принца Гарри.

По мнению фотографа, герцогам Сассекским не суждено жить вместе в долгом и счастливом браке. Виной тому, считает эксперт, все беды, которые постоянно случаются с принцем Гарри и Меган Маркл.

Читайте такжеМеган Маркл отмечает 40-летие: десять фактов о жизни скандальной герцогини СассекскойС самого начала отношений с американской актрисой внуку королевы Елизаветы II приходится выбирать между своим романом и семьей. Сама Меган Маркл тоже испытала немало трудностей, ее осуждали фанаты принца Гарри, ей пришлось отказаться от карьеры и идти на многие жертвы.

Помимо этого, герцогиня Сассекская столкнулась с неприязнью внутри королевской семьи. Сама Маркл рассказывала в интервью Опре Уинфри, что ей приходилось терпеть унижения и презрение от родственников своего мужа.

Именно поэтому фотограф не верит в брак герцогов Сассекских. По мнению эксперта, даже счастье от появления второго ребенка не спасет отношения Маркл и принца Гарри.

"Бегство" в США, лишение титулов и денежные проблемы, осуждение общества и ненависть со стороны королевской семьи - все это, утверждает фотограф, уже скоро отберет у супругов все силы. И тогда Меган Маркл и принц Гарри разведутся.

Ранее Гэвин уже спорил со своими коллегами по поводу того, что Маркл и принц Гарри расстанутся спустя три года после свадьбы. Однако эксперт проспорил, брак герцогов Сассекских "продержался" дольше и супруги до сих пор вместе.

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Автор: Иван Бойко