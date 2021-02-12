Таблоид опубликовал письмо Маркл отцу. Герцогиня назвала действия издания "незаконными и бесчеловечными".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, выиграла иск против таблоида The Mail on Sunday, который в феврале 2019 года опубликовал текст ее письма отцу Томасу.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеМеган Маркл не поедет с принцем Гарри на юбилей королевы Елизаветы II - СМИСудья Высокого суда Лондона признал, что издание неправомерно использовало информацию о частной жизни и нарушило авторские права герцогини.

«Это было личное письмо. Большая часть того, что было опубликовано, касалась собственного поведения заявительницы, ее переживаний из-за поведения отца и возникшего разлада между ними», - заявил судья Марк Уорби.

Он также подчеркнул, что у Маркл были «веские основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным».

Сама Маркл назвала действия издания «незаконными и бесчеловечными».

Меган Маркл против таблоида The Mail on Sunday

В октябре 2019 года герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на газету Mail on Sunday (воскресное издание ежедневного таблоида Daily Mail) и ее владельца Associated Newspapers из-за публикации личного письма Маркл своему отцу Томасу.

Маркл прервала отношения с ним из-за его скандальных выступлений в прессе.

Mail on Sunday отвергла искажение смысла письма.

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Автор: УНИАН