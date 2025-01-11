Ведущая рассказала, что знает подобные истории в обществе, которые остались без наказания.

Украинская ведущая Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на скандальное дело звездного фотографа Александра Ктиторчука. Вчера, 10 января, стало известно, что мужчину осудили на 12 лет за изнасилование, развращение несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера.

Ефросинина не смогла промолчать и решила публично прокомментировать этот резонансный случай. В частности, она отметила, что в течение многих лет получала подобные истории от девушек о домогательствах преподавателей, ректоров, фотографов и режиссеров.

"Во всех случаях я говорила, что верю только в действенность социального резонанса. Это не значит, что я списываю полностью со счетов полицию, суды и прокуратуру... Тотально наша судебная система коррумпирована, слабая и импотентская без "ручного урегулирования" - то есть без прицельного внимания органов! А обеспечить это внимание может лишь буря резонанса в сетях", - написала Маша в своем Instagram.

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Она также отметила, что скандальное дело Ктиторчука доказывает то, что справедливости можно достичь, несмотря на связи и узнаваемость.

"Можно добиваться справедливого наказания, даже когда обидчик имел такие связи, фотографируя всю жизнь звезд, что годами жертвы рта не открывали. Можно добиваться справедливости за насилие в нашей стране. Я хочу подсветить этой новостью именно это".

К слову, Александр Ктиторчук много лет занимался фотографией и делал снимки для Тины Кароль, Оли Поляковой, Потапа и Насти Каменских, Натальи Могилевской и многим другим звездам. В 2020 году полицейские задержали его в собственной фотостудии. Следствие по этому делу длилось четыре года.

Напомним, ранее стало известно, что звезду "Железного человека 2" Кита Миддлбрука приговорили к восьми годам тюрьмы за мошенничество.

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