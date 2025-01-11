Украинская ведущая Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на скандальное дело звездного фотографа Александра Ктиторчука. Вчера, 10 января, стало известно, что мужчину осудили на 12 лет за изнасилование, развращение несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера.
Ефросинина не смогла промолчать и решила публично прокомментировать этот резонансный случай. В частности, она отметила, что в течение многих лет получала подобные истории от девушек о домогательствах преподавателей, ректоров, фотографов и режиссеров.
"Во всех случаях я говорила, что верю только в действенность социального резонанса. Это не значит, что я списываю полностью со счетов полицию, суды и прокуратуру... Тотально наша судебная система коррумпирована, слабая и импотентская без "ручного урегулирования" - то есть без прицельного внимания органов! А обеспечить это внимание может лишь буря резонанса в сетях", - написала Маша в своем Instagram.
Она также отметила, что скандальное дело Ктиторчука доказывает то, что справедливости можно достичь, несмотря на связи и узнаваемость.
"Можно добиваться справедливого наказания, даже когда обидчик имел такие связи, фотографируя всю жизнь звезд, что годами жертвы рта не открывали. Можно добиваться справедливости за насилие в нашей стране. Я хочу подсветить этой новостью именно это".
К слову, Александр Ктиторчук много лет занимался фотографией и делал снимки для Тины Кароль, Оли Поляковой, Потапа и Насти Каменских, Натальи Могилевской и многим другим звездам. В 2020 году полицейские задержали его в собственной фотостудии. Следствие по этому делу длилось четыре года.
Напомним, ранее стало известно, что звезду "Железного человека 2" Кита Миддлбрука приговорили к восьми годам тюрьмы за мошенничество.