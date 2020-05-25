В свой день рождения Маша Ефросинина назвала недостаток мужа, который ее больше не раздражает (фото)
Сегодня известная украинская телеведущая Маша Ефросинина отмечает свой 41-й день рождения.
По случаю праздника именинница уже опубликовала в фотоблоге пост с охапкой красных роз и красивых фиолетовых, белых и сиреневых шаров.
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Ефросинина запечатлена в красной пижаме, с бумажным колпаком на голове, без макияжа, но со счастливой улыбкой на лице.
"Прелесть возраста в том, что многие вещи, раздражавшие тебя на протяжении жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями... Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет. Правда же это так мило?" - написала Маша под фотографиями.
"Главное, детей красивых сделал", – отметил в комментариях телеведущий Андрей Бедняков, поздравив коллегу с праздником.
Отметим, Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".
В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.
Телеведущая замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр. Он родился 25 августа 2014-го.
Ранее Маша Ефросинина признавалась, что в отношениях с мужем у нее были непростые времена, и однажды они расстались на год.
Также телеведущая назвала максимальный вес и причину лишних кило. Ефросинина утверждает, что здоровый человек полным не бывает.
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