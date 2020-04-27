Маша Ефросинина показалась в стильном "луке" (фото)

На снимке телеведущая распустила волнистые волосы, на ее лице - нежный макияж.

Популярная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина порадовала своих фантов, показав фото в стильном образе.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию в красных брюках-клеш и черном пиджаке со светлыми пуговицами.

На снимке телеведущая распустила волнистые волосы, на ее лице - нежный макияж.

"Май фэйворит стайл (мой любимый стиль, - УНИАН.)", - отметила Ефросинина под снимком.

Ранее Маша Ефросинина поразила фанатов пикантным и одновременно стильным снимком, на котором позировала топлес.