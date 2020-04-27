цей матеріал доступний українською

Маша Ефросинина показалась в стильном "луке" (фото)

22:07, 27 апреля 2020
Звезды
135 0
Ефросинина поразила стильным &quot;луком&quot; / instagram.com/mashaefrosinina

Читайте такжеМуж Регины Тодоренко отреагировал на скандал вокруг нее (фото)

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию в красных брюках-клеш и черном пиджаке со светлыми пуговицами.

На снимке телеведущая распустила волнистые волосы, на ее лице - нежный макияж.

"Май фэйворит стайл (мой любимый стиль, - УНИАН.)", - отметила Ефросинина под снимком.

instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина поразила фанатов пикантным и одновременно стильным снимком, на котором позировала топлес.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Мария Ефросинина