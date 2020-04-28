"Синяя каракатица на голове": новый образ MARUV вызвал споры в Instagram (фото)

Певица сделала на голове длинные синие косички, а поверх надела необычный платок с узорами.

Украинская певица MARUV очень любит экспериментировать с яркими образами. Так и на свежих фото артистка предстала в очень необычном образе.

Снимки она опубликовала Instagram.

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Певица сделала на голове длинные синие косички, а поверх надела необычный платок с узорами. Также она надела темные очки и перчатки.

Мнение пользователей по поводу образа певицы разделились. "Божееее, эти очкиии", Косынка-класс!", "Красавица", - написали одни.

Другим же не понравилась прическа певицы: "Если снять с головы синюю каракатицу, то будет прикольно".