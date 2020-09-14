Певица показала новые фото.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографии, где позирует с девушкой.

На жарких кадрах девушки позируют в полупрозрачных боди. Одна девушка выглядит как черная королева, а вторая - белая. Фанаты пришли в восторг от таких кадров.

"Вы лучшая", "Я ослеп от красоты", "Эстетика зашкаливает", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич