Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографии, где позирует с девушкой.
На жарких кадрах девушки позируют в полупрозрачных боди. Одна девушка выглядит как черная королева, а вторая - белая. Фанаты пришли в восторг от таких кадров.
"Вы лучшая", "Я ослеп от красоты", "Эстетика зашкаливает", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
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