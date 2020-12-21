Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке звезда позирует в черном мини-платье. Интересно, что верх сделан из полупрозрачной сетки и украшен рюшами. А низ платья сделан из черной ткани. Стоит отметить, что под такой образ певица не надела бюстгальтер.
"Клёвая фигура", "Шик", "Огненная дива", - написали фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
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