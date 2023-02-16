Певица, которая упорно молчит о полномасштабной войне РФ против Украины, решила напомнить всем о своем дне рождения.

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая ничего не говорит о полномасштабной войне РФ против Украины и долгое время строила карьеру на территории страны-агрессора, решила напомнить о себе. Молчунья выкатила пост, где написала о своем дне рождения.

Поздравление для самой себя она сопроводила очередной серией откровенных фото. MARUV любит эпатировать публику, а потому для новой фотосессии она оголила ягодицы, едва прикрыв их провокационным костюмом.

"С днем рождения меня. Спасибо моим маме и папе за эту жизнь. И отдельное спасибо всей моей семье. Особенно моей бабушке, и всем моим друзьям, за всю любовь и поддержку. Я сильно люблю всех вас", - написала молчунья.

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Однако вместо комплиментов и поздравлений певица получила хлесткую "оплеуху". MARUV забросали негативными комментариями, ей напомнили о войне и всех ее "грехах".

Так, комментаторы пишут, что MARUV забыла о войне в Украине и предала родину. Певице напоминают о том, что пока она фотографирует оголенные ягодицы и продолжают молчать, РФ убивает мирных украинцев и бомбит наши города. Едва ли Корсун, которая так радуется своему дню рождения, ждала такой "пощечины".

В своем Tik-Tok MARUV опубликовала еще и ролик, на котором поет о своем дне рождения. Самовлюбленность певицы тоже не оценили. В комментариях под видео Корсун пишут, что вместо пения ей стоит прочитать новость и понять, почему ей никогда не простят молчания о полномасштабной войне РФ против Украины.

Напомним, певица MARUV, которая родилась в городе Павлоград Днепропетровской области, часто "чистит" комментарии под своими фото. Однако в начале февраля ей не удалось спастись от новой волны хейта.

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