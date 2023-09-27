Как оказалось, муж ведущей был против этого.

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, что во время полномасштабной войны, которую против нас развязала РФ, она начала думать о четвертом ребенке. Впрочем, звезда отказалась от этой идеи.

По словам ведущей, ее избранник был против. В интервью Славе Демину Падалко объяснила позицию своего мужа.

"У меня были мысли о четвертом ребенке на фоне войны, вот всегда что-то хочется во время войны, дать новую жизнь. Но Егор сказал, что уже нет. Потому что мы своих уже детей родили уже... Мы научились быть родителями и потому, что мы пока не создали каких-то других смыслов внутри или нас двоих, или нашей семьи. Потому что быть родителями маленьких детей и подростков - это тоже разные очень роли, а мы пытаемся повторить то, что мы уже умеем и знаем. То есть родить еще одного ребенка условно вместо того, чтобы создавать новые смыслы для детей-подростков или думать о том, насколько мы будем интересны друг другу после того, как наши дети будут самостоятельными", - рассказала Падалко.

Также ведущая призналась, думала ли она об усыновлении. Как оказалось, Падалко консультировалась и узнала, что не может получить разрешение на то, чтобы стать приемной матерью. Все из-за того, что звезде 47 лет, а усыновителями позволяют стать тем, кому еще не исполнилось 45.

Личная жизнь Марички Падалко

Ведущая воспитывает троих детей, которых она родила в браке со вторым мужем - военным Егором Соболевым. Известно, что в 2021 году избранник Падалко получил военную специальность. Он участвовал в боях за Ирпень и защищает Украину с первых дней полномасштабной войны.

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