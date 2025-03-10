Российский юморист продемонстрировал свое знание украинского на концерте в Европе.

Известный российский юморист Максим Галкин, который ранее поддержал Зеленского после инцидента с Трампом, продемонстрировал свою поддержку Украине. Шоумен спел на украинском во время одного из своих концертов в Европе.

Как известно, россиянин осуждает войну в Украине и политику Кремля. Сейчас он живет за границей и активно гастролирует по миру. В рамках своего тура "Прекрасное недалеко" на днях артист дал концерт в Варшаве, Польша.

Прямо во время него знаменитость исполнил украиноязычный хит народного артиста Украины Степана Гиги "Цей сон". Во время пения муж певицы Аллы Пугачевой выглядел счастливым, а его выступление сопровождалось аплодисментами зрителей. Присутствующие на концерте звезды сняли момент и обнародовали видео в TikTok.

Кстати, это уже не впервые Максим поет на украинском. Он и до этого ранее исполнял другие украинские хиты, в частности, и "Цей сон". Невозможно не заметить, что со временем его украинский стал лучше и ему все легче петь на нашем языке.

Поклонники юмориста в комментариях оставили немало положительных отзывов о его пении и поблагодарили за поддержку украинцев в сложные времена. Правда, были и негативные комментарии, вероятно, написанные россиянами. Они возмущены поведением Галкина:

"Ты смотри, как еврей быстро стал украинцем"

"Все, это уже дно"

"Он поет, а стыдно мне"

"Спасибо за поддержку Украины"

"Молодец, Россия потеряла очередной талант, а остальные пусть и дальше боятся"

"Вот что значит поддержка, и язык выучил, спасибо!"

Отметим, что с началом большой войны артист с женой Пугачевой - и детьми эмигрировали в Израиль. Они публично поддержали Украину и открыто раскритиковали кровавую политику Кремля. Из-за протеста против правления Путина Галкина в РФ признали "иноагентом".

Напомним, ранее Максим Галкин высмеял Дональда Трампа и Валерия Меладзе на своем концерте в Лондоне. Он мастерски спародировал американского политика и вызвал громкие овации в зале.

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