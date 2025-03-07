Выступление юмориста сопровождалось громкими овациями и возгласами.

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин, который поддержал Украину в 2022 году и осудил путинский режим, высмеял президента США Дональда Трампа на своем концерте. В сети пользователи поделились впечатлениями от выступления артиста.

На днях комик дал большой концерт в Лондоне, Великобритания, в театре London Palladium. Там он представил новую программу "Прекрасное недалеко". Со страницы Галкина в Instagram стало известно, что на выступлении был настоящий аншлаг, а у зрителей остались только положительные эмоции от двухчасового концерта россиянина.

Со сцены Максим пошутил о Трампе. В частности, он представил зрителям пародию на американского президента. Он мастерски передал произношение и манеры лидера США, пишут пользователи.

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Один из поклонников актера, которого признали "иноагентом" в РФ, не удержался и поделился впечатлением от выступления: "Это вам не Меладзе. 30 лет "Актрису" петь. Это каждый год новое шоу!" Галкин заметил комментарий и не обошел его стороной. Он отреагировал на шутку фаната и оставил под ней три смеющихся смайлика.

Другие пользователи, среди которых было много украинцев, также поблагодарили Максима за шоу и отметили, что на два часа они отвлеклись от событий в мире и наслаждались талантом россиянина:

"Этот сон, этот сон, этот сон! Браво! Два незабываемых часа! Ждем Вас снова!"

"Это было круто, спасибо за хорошее настроение и добрую ностальгию о детстве"

"Огромное спасибо за песню на украинском! Я пела с вами. Я всегда понимала, что вы талант. Но вживую вы в 100 раз лучше, чем я ожидала. Спасибо за два часа ярких эмоций. Обязательно приду на вашу новую программу"

Отметим, что в 2022 году Галкин с детьми и женой Аллой Пугачевой уехали за границу - в Израиль. Певица поддержала мужа и также призвала внести ее в список "иноагентов". Пара поддерживает Украину и регулярно высказывается о войне.

Напомним, ранее Максим Галкин поддержал Зеленского после инцидента с Трампом. Он опубликовал фото президента Украины и короля Великобритании, а в подписи вспомнил о костюме, за который украинского лидера упрекнули в Белом доме во время переговоров.

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