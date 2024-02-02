Юмориста облили грязью в сети.

Российский шоумен Максим Галкин сейчас находится в Австралии, где у него запланировано несколько концертов. В свободное время он решил прогуляться по Сиднею и показал местные парки.

"Нереальные фикусы. Как у нас в Израиле, но здесь они еще больше", - сказал Галкин.

В то же время о России он не сказал ни слова. Это спровоцировало волну хейта в его адрес.

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Что пишут в сети

""У нас в Израиле". Ржу, не могу"

"Присмотритесь к себе. У вас есть что-то отталкивающее"

"Радуешься жизни,а жизнь не радуется за тебя"

"Ох, Максим, что вы натворили по глупости своей! Детей ваших жалко очень! Ну и вас тоже, запутались вы, Максим. А ведь были лучшим ведущим! Очень жаль, что ничего нельзя вернуть, слово - не воробей, надо было вовремя остановиться и всё объяснить, а вы столько дров наломали! Жаль"

Стоит отметить, что негативные комментарии посыпались на Галкина еще и за его молодой вид. Поклонники убеждены, что юморист решил "переиграть" годы, поэтому пользуется фильтрами.

К слову, россияне все никак не могут успокоиться из-за того, что Галкин в первые дни полномасштабного вторжения поддержал Украину.

Напомним, российские власти жестко подгадили Галкину на Бали.

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