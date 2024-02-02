Российский шоумен Максим Галкин сейчас находится в Австралии, где у него запланировано несколько концертов. В свободное время он решил прогуляться по Сиднею и показал местные парки.
"Нереальные фикусы. Как у нас в Израиле, но здесь они еще больше", - сказал Галкин.
В то же время о России он не сказал ни слова. Это спровоцировало волну хейта в его адрес.
Что пишут в сети
- ""У нас в Израиле". Ржу, не могу"
- "Присмотритесь к себе. У вас есть что-то отталкивающее"
- "Радуешься жизни,а жизнь не радуется за тебя"
- "Ох, Максим, что вы натворили по глупости своей! Детей ваших жалко очень! Ну и вас тоже, запутались вы, Максим. А ведь были лучшим ведущим! Очень жаль, что ничего нельзя вернуть, слово - не воробей, надо было вовремя остановиться и всё объяснить, а вы столько дров наломали! Жаль"
Стоит отметить, что негативные комментарии посыпались на Галкина еще и за его молодой вид. Поклонники убеждены, что юморист решил "переиграть" годы, поэтому пользуется фильтрами.
К слову, россияне все никак не могут успокоиться из-за того, что Галкин в первые дни полномасштабного вторжения поддержал Украину.
Напомним, российские власти жестко подгадили Галкину на Бали.