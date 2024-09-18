Максим Галкин показал повзрослевших детей и поздравил их с 11-летием (фото)

В семье Галкина и Пугачевой сегодня праздник.

Сегодня, 18 сентября, двойняшкам Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 11 лет. В честь праздника их поздравил звездный отец, российский шоумен, поддержавший Украину, Максим Галкин.

В своих социальных сетях он разместил фотографию своих детей, на которой они позируют на фоне воздушных шариков. Гарри одет в белую футболку и джинсовые бриджи, а Лиза предстала в белом лаконичном платье.

Заметно, что дети любят свой день рождения. Они широко улыбаются на камеру.

Видео дня

"11", - подписал фото Галкин и добавил эмодзи в виде красного сердечка.

Как отреагировали пользователи сети

"Как выросли дети. Какие красивые"

"С праздником! Вы лучшие родители для своих детей"

"С днем рождения ваших детей"

"Поздравляю и желаю огромного счастья"

"Пусть будут самыми счастливыми и живут в мире"

Отметим, Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас они, как сообщают росСМИ, живут вместе со своей мамой Аллой Пугачевой в Латвии. Максим Галкин отправился в тур.

Напомним, у Пугачевой и Галкина хотят отобрать детей.

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