Максим Галкин показал повзрослевших детей и поздравил их с 11-летием (фото)

Сегодня, 18 сентября, двойняшкам Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 11 лет. В честь праздника их поздравил звездный отец, российский шоумен, поддержавший Украину, Максим Галкин.
В своих социальных сетях он разместил фотографию своих детей, на которой они позируют на фоне воздушных шариков. Гарри одет в белую футболку и джинсовые бриджи, а Лиза предстала в белом лаконичном платье.
Заметно, что дети любят свой день рождения. Они широко улыбаются на камеру.
"11", - подписал фото Галкин и добавил эмодзи в виде красного сердечка.
Как отреагировали пользователи сети
- "Как выросли дети. Какие красивые"
- "С праздником! Вы лучшие родители для своих детей"
- "С днем рождения ваших детей"
- "Поздравляю и желаю огромного счастья"
- "Пусть будут самыми счастливыми и живут в мире"
Отметим, Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас они, как сообщают росСМИ, живут вместе со своей мамой Аллой Пугачевой в Латвии. Максим Галкин отправился в тур.
Напомним, у Пугачевой и Галкина хотят отобрать детей.