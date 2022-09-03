Юморист опубликовал отрывок речи с оскорблениями в свой адрес.

Юморист Максим Галкин, который уехал из России и поддержал Украину, прокомментировал травлю в свой адрес из уст одного из главных путинистов - Виталия Милонова.

В своей речи Милонов сказал: "Это свора поющих пр*ституток. Я не беру во внимание Аллу Борисовну Пугачеву, сразу вывожу ее за скобки. Алла Борисовна - как большая Крабовидная туманность. На нее нельзя обижаться. Это явление, которое есть. Кстати, Алла Борисовна ни одного гадкого слова не говорила".

А вот в адрес Галкина Милонов меньше сдерживал себя. Пародиста он назвал "мелким скунсом в желтых штанишках".

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"Я думаю, нужно ей развестись уже с Галкиным. Галкин - мерзкий тушкан. Его, конечно, на порог в Россию пускать нельзя. Пнем его под желтую попу в штанах. Пошел он вон!", - заявил Милонов.

"Что-то придворный крепостной театр сдаёт позиции. У Милонова стендап зачётнее, неожиданные образы, хотя тему "попы" до конца не раскрыл. Его манит моя или любая резиновая?", - прокомментировал супруг Примадонны. В комментариях пользователи поддержали Максима.

Напомним, Алла Пугачева искусно осадила ярого путиниста.

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