Макс Покровский выразил свое возмущение относительно политики американских властей.

Артист из России, лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский, который ранее в новой песне высмеял диктатора Путина, вышел на проукраинский митинг в США, где живет последние 10 лет. Певец показался с украинским флагом.

В своем Instagram исполнитель опубликовал видео с акции протеста, на которой собрались сотни неравнодушных жителей США, которые поддерживают Украину в войне. На ролике музыкант сказал: "Мы с вами!", а также отметил, что демократическая Америка идет по пути России и может превратиться в страну, где правит диктатор.

Также он в подписи к ролику указал, что недоволен бездействием американских властей в отношении войны в Украине. Возмущенный Покровский призвал иностранцев выходить на митинги в США и в Европе, чтобы никто не забывал о страшных событиях в Украине.

"Если вы верите, что кто-то сделает это за вас, очень скоро мы будем иметь Россию №2 по эту сторону "прекрасного океана". Не сидите дома! Обратитесь к местным властям и заставьте их что-то сделать! Присоединяйтесь к протестам! Присоединяйтесь к сообществам или создавайте собственные. Вместе мы сильны! Восстанавливаем помощь Украине!" - призвал артист.

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Отметим, что российский исполнитель эмигрировал в США в 2016 году. Он уже стал гражданином Америки. Музыкант осудил путинский режим и поддержал Украину в войне. В 2022 году, в день России, группа "Ногу свело!" выпустила песню "Украина". В ней участники коллектива спели о падении "Третьего Рейха", намекая на политику диктатора.

Напомним, ранее Макс Покровский попросил прощения у Зеленского за "негодяя" Трампа. Артист резко высказался о президенте США и назвал события в Белом доме "грязной сценой".

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