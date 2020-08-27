Звезда "Один дома" Макалей Калкин потроллил своих фанатов
27 августа известному актеру Макалею Калкину исполнилось 40 лет. При этом фанаты его до сих пор помнят, как маленького мальчика из культового фильма "Один дома".
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В связи с этим он опубликовал в своем Twitter пост, в котором написал: "Эй, ребята. Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не за что".
Также он добавил, что его "миссия" заключается в том, чтобы люди чувствовали себя старыми. Затем он добавил еще один пост, в котором предположил, чем бы мог заниматься в кризис среднего возраста.
"С тех пор, как мне исполнилось 40, я подумываю над тем, чтобы вступить в фазу кризиса среднего возраста. Может заняться серфингом? Что думаете по этому поводу?", – пошутил артист.
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