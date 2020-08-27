цей матеріал доступний українською

Звезда "Один дома" Макалей Калкин потроллил своих фанатов

13:55, 27 августа 2020
Звезды
71 0
Калкину исполнилось 40 лет / eastnews.ua

27 августа известному актеру Макалею Калкину исполнилось 40 лет. При этом фанаты его до сих пор помнят, как маленького мальчика из культового фильма "Один дома".

Читайте такжеПотап показал фото со свидания с Настей Каменских

В связи с этим он опубликовал в своем Twitter пост, в котором написал: "Эй, ребята. Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не за что".

Также он добавил, что его "миссия" заключается в том, чтобы люди чувствовали себя старыми. Затем он добавил еще один пост, в котором предположил, чем бы мог заниматься в кризис среднего возраста.

"С тех пор, как мне исполнилось 40, я подумываю над тем, чтобы вступить в фазу кризиса среднего возраста. Может заняться серфингом? Что думаете по этому поводу?", – пошутил артист.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter