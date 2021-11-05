Певица раскрыла причины переезда из Украины и заявила, что на родине ее извели журналисты.

Украинская певица LOBODA (Светлана Лобода), которая получила немало критики после активных гастролей в РФ, раскрыла причину своего переезда из Украины. Артистка расплакалась, говоря о родине и отметила, что ее изводили журналисты.

Обо всем этом Лобода решилась рассказать в эксклюзивном интервью Маше Ефросининой.

Как известно, до недавнего времени певица совсем не выступала в Украине после концерта в 2017 году, который был сорван. Тогда в Одессе Лобода решила не выступать из-за страха. Она боялась, что на концерте могут пострадать люди.

"Группировка людей, собравшаяся под клубом, начала бросать дымовые шашки в зрителей и устраивать драки. Они перекрыли вход и не пускали внутрь клуба никого. Мы очень испугались: понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций, мы с организаторами в считанные секунды приняли решение отменить шоу", - рассказала Лобода.

Певица решила приостановить концертную деятельность в Украине. По словам Лободы, срыв ее выступления был спланирован одним очень влиятельным в Одессе человеком.

"У нас был конфликт с одним очень влиятельным человеком в Одессе... Произошел инцидент, о котором я не хочу сейчас говорить, но на момент срыва концерта мы об этом не знали. Ситуация прояснилась буквально пару лет назад", - указала LOBODA

После этого певица выступала в Украине только на корпоративных мероприятиях. Однако в августе этого года ситуация изменилась. Лобода вернулась с гастролями в родную страну и впервые после длительного затишья дала концерт в Одессе. Для нее это было очень важно.

"Потому что я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее. Потому что так нечестно...", - сказала певица и расплакалась.

После этого она быстро успокоилась и в шутку сказала, что Ефросинина удачно подловила ее на эмоциях.

"Я тебя убью! Ты чего меня растрогала, ты что, обалдела вообще? Ты что делаешь, что творишь?", - с улыбкой заявила Лобода и отметила, что на этом интервью можно заканчивать.

Сейчас певица живет в Европе. Это была давняя мечта певицы и год назад она осуществилась. В Украине ее в буквальном смысле изводили журналисты.

В 2017 году певицу начали преследовать. Над ее домом летали дроны, журналисты дежурили возле двора и не стеснялись открыто "охотиться" за эксклюзивами. Лобода была в ужасе, ее старшая дочь Ева боялась выйти на улицу. По словам певицы, журналистам дали задание "сделать ее жизнь невыносимой". Тогда Лобода дала концерт в Киеве и переехала из Украины.

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Автор: Виолетта Орлова