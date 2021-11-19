Новый сингл знаменитости выйдет в декабре 2021.

Популярная в Украине и за ее пределами певица Светлана Лобода анонсировала выход новой песни.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеВедущая "Орла и Решки" намекнула на размер своего гонорара (видео)"В декабре я готовлю для вас новый сингл. Есть много красивых песен. Какой трек хотел бы услышать ты?" - спросила "суперзвезда" своих подписчиков.

Свой пост Лобода сопроводила соблазнительным фото, на котором она сидит в латексных леггинсах и черном топе, поверх которого она надела серый блестящий кардиган. В кадре она "засветила" сочную грудь.

Для снимка исполнительница выбрала сдержанный макияж с акцентом на пухлые губы. Свой образ звезда дополнила украшениями на шее и руке.

Кто такая Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен, которая с 2014 года активно гастролирует и живет в РФ.

В августе знаменитость впервые за четыре года дала публичный концерт в Украине, она выступила в Одессе.

У Светланы есть две дочери - Евангелина и Тильда.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова