Лобода показала пухлые губы на фото

Светлана сфотографировала себя сама, появившись в кадре в белом халате.

Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в РФ, показала пухлые губы на свежем фото.

Снимок певица разместила в Instagram.

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Светлана сфотографировала себя сама, появившись в кадре в белом халате. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж, она внимательно смотрит в камеру.

На руках Лобода держит пушистого песика, которого прижимает к лицу.

Из подписи к кадру становится понятно, что собаку зовут Лоло. "Мы с Лоло посмотрели концерт. Кайфанули! А вы?! Кто посмотрел?", Написала Светлана.