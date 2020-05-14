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Лобода показала пухлые губы на фото

11:37, 14 мая 2020
Звезды
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Instagram Светлана Лобода

Снимок певица разместила в Instagram.

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Светлана сфотографировала себя сама, появившись в кадре в белом халате. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж, она внимательно смотрит в камеру.

На руках Лобода держит пушистого песика, которого прижимает к лицу.

Из подписи к кадру становится понятно, что собаку зовут Лоло. "Мы с Лоло посмотрели концерт. Кайфанули! А вы?! Кто посмотрел?", Написала Светлана.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода