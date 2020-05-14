Лобода показала пухлые губы на фото
11:37, 14 мая 2020Звезды
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Светлана сфотографировала себя сама, появившись в кадре в белом халате.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в РФ, показала пухлые губы на свежем фото.
Снимок певица разместила в Instagram.
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Светлана сфотографировала себя сама, появившись в кадре в белом халате. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж, она внимательно смотрит в камеру.
На руках Лобода держит пушистого песика, которого прижимает к лицу.
Из подписи к кадру становится понятно, что собаку зовут Лоло. "Мы с Лоло посмотрели концерт. Кайфанули! А вы?! Кто посмотрел?", Написала Светлана.
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