Музыкант ушел в тероборону в феврале 2022 года, однако впоследствии решил заниматься волонтерством.

Украинский музыкант Сергей Танчинец, который является лидером группы "Без обмежень", честно рассказал, получал ли он повестку. Артист признался, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины он вступил в ряды Мукачевского батальона теробороны, однако уже через две недели он передумал.

"Был там чуть меньше, чем 2 недели, и понял, что моя эффективность не так высока, как мне хотелось бы. Тогда даже не было разговора, что этот батальон будет воевать, а сейчас он очень активно воюет. Я понял, что не хочу стоять в городе Мукачево на блокпосту, когда в Киеве происходит весь этот ужас. Тогда уволился и начал заниматься волонтерством", - рассказал Танчинец в интервью "24 каналу".

Тогда он начал ездить в Киев, вместе с барабанщиком группы "Без обмежень" Танчинец вывозил людей. Уже впоследствии музыканты смогли вернуться к концертам и собирать средства во время своих выступлений.

По словам Танчинца, повестку он не получал. Он сам не знает, почему так произошло.

"Если бы мне прислали сейчас повестку, я бы пошел за ней в военкомат. Но мне не присылают. Не знаю, может потому, что я уже служил и уволился. Не знаю, почему", - добавил музыкант.

Кто такой Сергей Танчинец

Сергей Танчинец-украинский певец и фронтмен группы "Без обмежень". Артисту 41 год, он родился в Мукачево. Танчинец начал свою карьеру в 1999 году. Музыкант женат и имеет двоих детей.

Недавно Танчинец рассказывал, как война повлияла на его отношения с женой. Его возлюбленная уехала за границу, поэтому они очень редко виделись.

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