Сергей Танчинец виделся с супругой всего трижды.

Украинский музыкант Сергей Танчинец, который является лидером группы "Без обмежень", рассказал об общении с женой во время войны. Виделись они всего трижды, поскольку после начала полномасштабного вторжения Анна с детьми уехала сначала в Польшу, а потом в Японию.

Однако отношения на расстоянии не стали для супругов проблемой, поскольку они уже не раз такое практиковали до полномасштабной войны. Все дело в регулярных гастролях певца, из-за которых они с женой могли не видеться неделями или месяцами.

"Мы расставались и на короткие сроки, и на более длинные из-за его гастрольной деятельности, поэтому мы знаем, как поддерживать чувство на расстоянии. Да и это всегда добавляло изюминку и огонек в наши отношения", - рассказала Анна Танчинец.

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Сергей добавил, что решение о переезде жены с детьми в Токио было для него очень сложным и эмоциональным.

"Это был серьезный и очень эмоциональный момент, когда мы приняли решение, что они переедут из Польши в Японию. Сердце было в слезах. Это решение было достаточно непростым. Мы понимали, что не увидимся в ближайшие месяцы", - вспомнил Танчинец.

Огонь в отношениях Сергея и Анны не погас. В марте 2023 года они снова смогут встретиться и побыть рядом.

Отметим, что жена музыканта устроилась в Японии на работу. Там она занимается помощь украинским беженцам в Токийском муниципалитете.

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