Украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас отдыхает вместе со своим подружками.
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В своем Instagram она показала снимок, на котором позирует посреди моря в белом смежном купальнике и соломенной шляпе. При этом Леся повернулась к камере боком и выставила свои сочные ягодицы.
"Good morning, мои птички. На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян и посмотрите! У вас было такое?" - написала Никитюк.
"Очень питательный крем", "Аж вода всколыхнулась от возбуждения и безумной красоты", "У меня такое от шоколада", - комментируют фото поклонники.
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