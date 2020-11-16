Леся Никитюк подразнила фанатов новым снимком / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила откровенное декольте на новом фото.
Читайте также"Не показывай Поляковой": Леся Никитюк соблазнила сеть "ногами мечты" (фото)Очередной снимок она опубликовала в Instagram.
«Не пойму... у меня сегодня томный взгляд или бесчувственный?» – спросила она в подписи к фото.
Подписчики в комментариях не только поделились своим мнением на этот счет, но и обратили внимание на ее кофточку с глубоким вырезом:
«Невероятно красивая и шикарная», «Чарующий у вас взгляд», «Сильно крутая», «Взгляд дикой львицы», «Леся – огонь».
Леся Никитюк засветила декольте / фото instagram.com/lesia_nikituk
Вас также могут заинтересовать другие новости о звездах
- "Пламенная женщина": Надя Дорофеева в секси-белье разожгла сеть (фото)
- Белла Хадид в красном парике показала обнаженную грудь
- "Невозможно устоять": эпатажная MARUV изменилась до неузнаваемости
- "Моложе Максима": Алла Пугачева поразила сеть фото с Галкиным
- Влад Яма прокомментировал травму на "Танцах со звездами" (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram