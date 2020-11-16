Девушка поинтересовалась, какой у нее сегодня взгляд на фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила откровенное декольте на новом фото.

Читайте также"Не показывай Поляковой": Леся Никитюк соблазнила сеть "ногами мечты" (фото)Очередной снимок она опубликовала в Instagram.

«Не пойму... у меня сегодня томный взгляд или бесчувственный?» – спросила она в подписи к фото.

Подписчики в комментариях не только поделились своим мнением на этот счет, но и обратили внимание на ее кофточку с глубоким вырезом:

«Невероятно красивая и шикарная», «Чарующий у вас взгляд», «Сильно крутая», «Взгляд дикой львицы», «Леся – огонь».

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Автор: УНИАН