Леся насмешила поклонников / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая опубликовала в Instagram новое фото.
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На снимке Леся позирует в кофточке цвета хаки и мило улыбается. Но не это привлекло внимание ее подписчиков.
Леся сделала коллаж из нескольких фото, на котором показала эволюцию губ. На первом снимке губы едва накрашены яркой помадой, а на последнем - все лицо.
"Картина называется "Увлеклась"", "Джокер в этом уже давно эволюционировал", "Как это все потом смыть?", - написали фанаты.
Леся насмешила поклонников / instagram.com/lesia_nikituk
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