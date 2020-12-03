Телеведущая показала новое фото.

Украинская телеведущая опубликовала в Instagram новое фото.

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На снимке Леся позирует в кофточке цвета хаки и мило улыбается. Но не это привлекло внимание ее подписчиков.

Леся сделала коллаж из нескольких фото, на котором показала эволюцию губ. На первом снимке губы едва накрашены яркой помадой, а на последнем - все лицо.

"Картина называется "Увлеклась"", "Джокер в этом уже давно эволюционировал", "Как это все потом смыть?", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич