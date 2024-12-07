Леся Никитюк разоблачила аферистов, которые впутали ее в мошенническую схему.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк попала в неприятную ситуацию, став жертвой мошенников. Звезда не осталась в стороне и решила публично разоблачить аферистов, которые использовали ее имя для собственной наживы.

В своем Instagram Никитюк рассказала, что мошенники создали Telegram-канал, где распространяли ложную информацию о ее участии в финансовой пирамиде. Они утверждали, что Леся получает большие прибыли от депозитов и призывали поклонников присоединиться к этой выгодной схеме.

Ведущая возмутилась такими действиями и эмоционально обратилась к поклонникам, призывая их не верить лжи и не вестись на легкие деньги. Она также назвала имя организатора схемы и не сдержалась от оскорблений в его адрес.

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"Есть Telegram-каналы, в которых рассказывают, что я получаю проценты от депозитов. Какая-то финансовая махинация. С радостью показываю вам лицо Сергея, который сделал этот канал и всем это рассказывает. Это ложь! Не ведитесь на нее! Все мы знаем, что легкие деньги - лохотрон! Их надо зарабатывать своим трудом и платить налоги!" - подчеркнула Леся.

Кроме разоблачения мошенников, Никитюк также решила развеять слухи о своем замужестве, которые в последнее время активно распространялись в сети. Она заверила, что эта информация не соответствует действительности и призвала поклонников доверять только официальным источникам.

"Все о моей личной жизни, когда пишут, что я замужем или вышла замуж - все неправда. Вы все понимаете это, потому что я бы с вами поделилась", - добавила ведущая.

Таким образом, Леся Никитюк не только разоблачила мошенников, но и в очередной раз доказала свою честность и открытость перед поклонниками.

Напомним, Леся Никитюк показалась в объятиях мужа.

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