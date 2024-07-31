Его выступления отменяются на неопределенный срок.

Российско-грузинскому певцу Ираклию Пирцхалаве, который является активным сторонником кровавой политики Кремля, запретили въезд в Латвию.

Такое решение недавно приняло Министерство иностранных дел этой страны. Они добавили путиниста в так называемый "черный список" лиц для Латвийской Республики и наказали за пропагандистские нарративы.

"Я решила внести Ираклия Пирцхалава в список лиц, которые нежелательны для Латвийской Республики и запретить ему въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции", - сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в своих соцсетях.

Видео дня

Интересно, что у Пирцхалавы были запланированы концерты в Латвии на август.

Реакция на запрет въезда путиниста Ираклия Пирцхалавы

Ираклий сразу резко отреагировал на постановление министра. Он решил пойти на хитрость, акцентируя внимание на то, что никто в этом решении не придерживался европейских принципов.

"Я абсолютно удивлен! И это ваша европейская свобода и толерантность? Почему мы должны быть толерантными только к ЛГБТ? А к артистам, которые работают и в России, и в Грузии, и в других странах мира? Чего они боятся, вот вопрос. К чему я могу призвать: к революции, свергнуть правительство Латвии? Это же смешно!" - прокомментировал Пирцхалава.

Интересно, что Латвия стала для певца второй страной, где ему совсем не рады. В прошлом году в родной Грузии он также распространял российские нарративы из-за чего некоторые грузины его активно критиковали.

К слову, еще в 2022 году правительство Латвии запретило въезд в страну еще нескольким известным сторонникам диктатора: Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну и Ирине Винер-Усмановой.

Напомним, ранее в РФ ответили, дадут ли Алле Пугачевой статус "иноагента".

Вас также могут заинтересовать новости: