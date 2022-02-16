В подделке справки певица обвинила одного из членов своей команды.

Украинская рэперша и победительница нацотбора "Евровидения" Алина Паш заявила, что передала "Суспильному" ответ пограничников на свой запрос по поводу поездки в оккупированный Крым в 2015 году.

Об этом она заявила в своем Instagram-блог.

Накануне певица подала запрос в пограничную службу, чтобы получить справку о законном пересечении оккупированного Крыма. Однако, добавила она, один из членов ее команды "пытался найти эту информацию как можно скорее и выбрал не тот путь, который бы согласовала я или кто-либо другой из нас".

Паш ответила, что у нее не было оснований полагать, что предоставленная ей справка ненастоящая.

Рэперка написала, что уже передала полученный от пограничников документ "Суспильному" вещателю. Также Паш утверждает, что из-за скандала разрывает отношения со своим директором.

"Я – Гражданка Украины, я придерживаюсь законов, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах. Ответ на свой собственный запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11:00. Сейчас справка у "Суспильного" вещателя", - говорится в ответе Паш.

Но в предоставленном документе пограничники заявили, что не могут подтвердить факт законного пересечения певицей полуострова, так как информация о лицах хранится в базах данных всего пять лет.

Скандал вокруг Алины Паш

Скандал вокруг Алины Паш разгорелся после ее победы в нацотборе "Евровидения" 2022 года. Общественность обвинила певицу в незаконном пересечении оккупированного Крыма, что является прямым нарушением условий участия в конкурсе.

Из-за чего Паш даже внесли в 2019-м в базу "Миротворец".

При этом сама певица все обвинения отвергала.

Организаторы нацотбора после давления общества сделали запрос в ГПСУ по поводу посещения Паш Крыма.

15 февраля пограничники официально заявили, что такой документ рэперше не выдавали, так что справка была подделана.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий рассказал, что Украине может грозить дисквалификация с конкурса из-за якобы "заполитизированности".

Напомним, "Суспильный вещатель" прописал в условиях участия в национальном отборе песенного конкурса табу на незаконные вояжи в оккупированный Крым после скандала с MARUV.

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