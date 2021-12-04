Мишина поделилась, что входит в ее список требований.

Популярная украинская актриса и экс-холостячка Ксения Мишина призналась, что является требовательной относительно своего райдера.

Об этом она рассказала в интервью НВ LIFE.

Однако, по словам звезды, ничего удивительного она не просит: главное, чтобы не было мясных продуктов. Она подчеркнула, что райдер важен ей лишь из-за того, что она является вегетарианкой.

"Единственное зачем он мне нужен: в нем говорится, что я не ем мясо, и написаны варианты, чем мне его можно заменить в еде. Я не заморачиваюсь такими вещами как райдер. Все, что мне заблагорассудится, я могу сама себе заказать", - отметила Мишина.

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Звезда призналась, что ожидает соответствующего отношения к себе, но чего-то необычного она не требует.

"Я скажу, что я требовательна. Я много сил отдаю и жду такого же отношения к себе и проекту, над которым мы совместно работаем. Райдер мой скромный, ничего "за гранью невозможного" там не прописано. Похвастаться нечем", - отметила звезда.

Напомним, недавно известная певица Светлана Лобода рассказала о том, что всегда есть в ее райдере. Оказалось, Лобода требует, чтобы организаторы ее концертов снабжали певицу и ее команду носками. После концерта певица забирает носки, которые так и не пригодились, домой. По словам Лободы, такое требование в райдере хоть и выглядит странным, но для нее является практической идеей. Все из-за того, что она не стирает носки, а выбрасывает их.

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Автор: Виктория Гордиенко