Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась на отдых в Тайланд.

Знаменитость на своей странице в Instagram показалась с ребенком и чемоданами у бассейна. В кадре они зажигательно танцевали. 

"Привет, Тайланд", - подписала фото актриса.

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Большинство поклонников обрадовались за нее и за то, что у нее появилась возможность вывести сына на отдых. Однко нашлись и те, кто захейтил Мишину и сказал, что сейчас такие дорогие путешествия - не ко времени.

Ксения Мишина отдыхает в Тайланде / Скриншот Instagram

Что пишут пользователи сети

  • "Жить и отдыхать можно, только скромнее и не хвастаясь этим"
  • "Лучше бы она помогла военным"
  • "Не ко времени"
  • "Одиночка. Прицеп к сыну"
  • "Аж любопытно, какой человек вырастет из вашего сына? Зачем позволять ребенку красить волосы?"
Комментарии под постом Мишиной / Скриншот Instagram

Напомним, ранее Ксения Мишина подогрела слухи о романе с известным ведущим. Она неоднократно появлялась в компании Славы Демина, который не так давно развелся со своей супругой Ксенией.

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