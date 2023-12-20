Юзеры пишут, что такой отдых сейчас не ко времени.

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась на отдых в Тайланд.

Знаменитость на своей странице в Instagram показалась с ребенком и чемоданами у бассейна. В кадре они зажигательно танцевали.

"Привет, Тайланд", - подписала фото актриса.

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Большинство поклонников обрадовались за нее и за то, что у нее появилась возможность вывести сына на отдых. Однко нашлись и те, кто захейтил Мишину и сказал, что сейчас такие дорогие путешествия - не ко времени.

Что пишут пользователи сети

"Жить и отдыхать можно, только скромнее и не хвастаясь этим"

"Лучше бы она помогла военным"

"Не ко времени"

"Одиночка. Прицеп к сыну"

"Аж любопытно, какой человек вырастет из вашего сына? Зачем позволять ребенку красить волосы?"

Напомним, ранее Ксения Мишина подогрела слухи о романе с известным ведущим. Она неоднократно появлялась в компании Славы Демина, который не так давно развелся со своей супругой Ксенией.

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