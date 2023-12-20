Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась на отдых в Тайланд.
Знаменитость на своей странице в Instagram показалась с ребенком и чемоданами у бассейна. В кадре они зажигательно танцевали.
"Привет, Тайланд", - подписала фото актриса.
Большинство поклонников обрадовались за нее и за то, что у нее появилась возможность вывести сына на отдых. Однко нашлись и те, кто захейтил Мишину и сказал, что сейчас такие дорогие путешествия - не ко времени.
Что пишут пользователи сети
- "Жить и отдыхать можно, только скромнее и не хвастаясь этим"
- "Лучше бы она помогла военным"
- "Не ко времени"
- "Одиночка. Прицеп к сыну"
- "Аж любопытно, какой человек вырастет из вашего сына? Зачем позволять ребенку красить волосы?"
Напомним, ранее Ксения Мишина подогрела слухи о романе с известным ведущим. Она неоднократно появлялась в компании Славы Демина, который не так давно развелся со своей супругой Ксенией.