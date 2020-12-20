Актриса опубликовала новое фото.

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует, сидя на высоком стуле. Звезда надела красное платье в пол со стразами на одном плече. А дополнила такой яркий образ белыми кедами. Стоит отметить, что в этом платье хорошо видно стройные ножки актрисы. Волосы Мишина распустила, а на лицо нанесла легкий макияж.

Снимок получился стильным и страстным. Красный цвет - это цвет любви, которую Ксения, кстати, нашла на проекте "Холостячка". В финале шоу она выбрала шоумена Александра Эллерта.

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Автор: Диана Могилевич