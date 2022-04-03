С каждым днем у девушек появляется все больше "крашей" из ВСУ.

Вот уже более месяца в Украине длится полномасштабная война. В первые недели у девушек было два "успокоительных" - Алексей Арестович и Виталий Ким. Но стоило украинкам немного присмотреться к другим парням, как их ряды значительно пополнились.

Украинские военные не только героически защищают нашу страну, но и ведут социальные сети. Таким образом они поддерживают боевой дух жителей страны и, конечно, развлекают девушек.

Кто знает, может после нашей победы очереди в ЗАГС будут километровыми.

Защитник Украины с псевдонимом Rohanros всегда прикрывает свое лицо маской, но его взгляд пробирает до глубины души. В своих социальных сетях он публикует видео, на которых показывает будние дни украинской армии. За несколько недель он стал популярным в TikTok, а его ролики набирают по несколько миллионов просмотров.

Еще один украинский военный Владислав Шевчук снимает не только юмористические видео, которые поддерживают боевой дух, но и не боится обращаться к верхушкам российской власти. Так, недавно он записал видеообращение к Владимиру Путину. С такими героями нам не страшно.

Военный ВСУ Александр не раскрывает своей фамилии. Ну, ничего страшного. Мы своих героем знаем в лицо.

"Боремся! Трудимся! Защищаем свою страну! Все будет хорошо! Все будет Украина", - говорит Александр, тем самым успокаивая народ.

А мы с удовольствием ему верим!

Александр Лящук покорил девушек не только патриотичными видео, но и своей привлекательной внешностью. Известно, что мужчина любит животных и всячески уберегает их от войны.

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