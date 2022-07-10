Маруся Грицук 17 дней находилась в оккупации под Киевом.

Актер и руководитель проекта "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказал, как его коллега в начале войны оказалась в оккупации под Киевом, и как супруг пытался ее освободить.

Крутоголов отметил, что Маруся Грицук 17 дней находилась на оккупированной рашистами территории без света и связи. Ее супруг оперативно начал искать решение этой проблемы, он хотел спасти свою жену.

"Относительно Маруси Грицук. То она попала в оккупацию под Киевом. Они 17 суток просидели без связи, без света. На 17 день ее муж-беларус договорился, чтобы ее забрать. За ней приехал танк. Она села в танк и уехала в Беларусь. Ее муж артист. Он просто хотел спасти свою жену. Мы не могли помочь", - сказал Крутоголов в программе "Как ты?" с Григорием Решетником.

Напомним, ранее Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, кто из российских и белорусских артистов покинет коллектив.

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