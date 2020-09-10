Владимир Данилец и Владимир Моисеенко объявили себя кандидатами в мэры столицы.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко выпустили ролик, в котором объявили себя кандидатами в мэры Киева.

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Они пообещали переселить нардепов в "хрущевки", передает 112 Украина.

По словам комиков, уже все юмористы пошли в политику. Они же будут представлять партию "комиков, клоунов и юмористов".

"Мы решили баллотироваться в мэры Киева! Вдвоем! Вся наша страна в едином порыве семимильными шагами интегрируется в Европу, а мы знаем, что во многих европейских странах есть понятие "родитель номер один" и "родитель номер два" вместо "мама" и "папа", - заявил Моисеенко.

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Автор: Диана Могилевич