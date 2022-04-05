Жена Григория Решетника призналась, что ее сын каждый день задает этот вопрос.

Супруга украинского телеведущего Григория Решетника Кристина рассказала, что их сын Ваня практически каждый день задает вопрос о том, когда в Украине закончится война. И данный вопрос буквально ставит Кристину в ступор.

Своими эмоциями на этот счет она поделилась в Instagram.

"Мам, когда закончится война?" С этим вопросом наш Ваня приходит ко мне каждое утро. А я не знаю, что ему ответить… хотя нет, подбираю слова – "Скоро, еще немного, сын!". Вот кто мог бы подумать, что наши дети в 21 веке будут знать, что же за слово такое "война". Это страшно, больно! Все мне кажется, что абсолютно все дети Украины очень повзрослели за эти полтора месяца… Но каждый раз, когда я смотрю на них, я понимаю, что мы, родители, должны быть сильными, не терять надежду, должны верить в то, что будущее наших детей будет светлым, чистым и свободным!", - написала Кристина.

Напомним, Григорий Решетник с семьей не выехал из Украины. Аргументировал он это тем, что остается здесь для того, чтобы поддерживать свое государство. Однако все равно ему пришлось покинуть дом - сейчас он с семьей проживает в Ивано-Франковске.

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