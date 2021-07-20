Актриса еще 5 лет назад совершила каминг-аут.

Звезда фильма "Сумерки" Кристен Стюарт пять лет назад совершила каминг-аут. Тогда девушка призналась, что она бисексуалка.

Последние несколько лет Кристен встречается со сценаристкой Дилан Майер. Так, недавно папарацци "застукали" девушек в аэропорту Лос-Анджелеса с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах. Вероятно, они уже успели официально оформить свои отношения.

Напомним, два года назад Стюарт говорила о том, что хочет уже поскорее выйти замуж за свою возлюбленную.

"Совершенно верно. Я не могу, бл**ь, ждать! Я хочу относиться к этому с умом, но считаю, что хорошие вещи происходят быстро", сказала тогда актриса.

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Кристен Стюарт: личная жизнь

Летом 2016 года в интервью она подтвердила, что уже давно встречается с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл. Некоторое время в прессе ходили слухи о свадьбе пары, но вскоре девушки расстались.

Помимо Каргайл Стюарт встречалась с французской певицей и актрисой Соко, также у неё был короткий роман с певицей и продюсером St. Vincent, которая работала над саундтреком к режиссёрскому дебюту Стюарт.

С декабря 2016 по декабрь 2018 года состояла в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. В 2019 пара ненадолго сошлась вновь, но вскоре Стюарт вступила в отношения со сценаристкой Дилан Майер.

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Автор: Диана Могилевич