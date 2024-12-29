Женщины показали, где состоялась их церемония.

Австралийская актриса-лесбиянка Ребел Уилсон, которая известна по фильмам "В активном поиске" и "Холостячки", официально заключила брак со своей избранницей - Рамоной Агрумой.

Событие состоялось на родине актрисы - в Сиднее. Радостной новостью поделилась сама 44-летняя Ребел в своем Instagram.

"Моя сестра Либерти провела нашу законную свадьбу в Сиднее. Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гар могла прийти, что было очень особенно для нас. Мы просто чувствовали, что это будет правильно, сделать это в моем родном городе в это прекрасное время года", - написала Уилсон и показала фото с любимой и гостями праздника.

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К слову, Ребел Уилсон и Рамона Аргума три месяца назад обменялись клятвами на церемонии в Италии. Теперь они решили официально заключить брак в кругу своих родных и друзей.

Что известно о Ребел Уилсон

Ребел известна по ролям в комедийных фильмах "Подружки невесты", "Идеальный голос" и "В активном поиске". Кроме актерской деятельности, она также занимается продюсированием и написанием сценариев к фильмам. В 2022 году актриса совершила каминг-аут. Позже Ребел со своей возлюбленной воспользовались услугами суррогатного материнства. У них есть дочь Ройс Лиллиан, которой скоро исполнится 2 года.

Напомним, ранее актриса Ребел Уилсон сообщила о смерти близкого человека. У нее умер дедушка, которому было 97 лет.

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